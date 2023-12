Lucie Hanquet et Alisée Pisane en finale du 1.500m libre, pas Sarah Dumont

Au contraire de Sarah Dumont, Lucie Hanquet et Alisée Pisane se sont qualifiées pour la finale du 1.500m libre aux championnats d'Europe de natation en petit bassin (25m) jeudi à Ortopeni, près de Bucarest en Roumanie. Lucie Hanquet et Alisée Pisane s'y aligneront vendredi soir (19h03) avec les 4e et 5e chrono.