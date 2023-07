Ludger Beerbaum, quadruple champion olympique de jumping, a mis fin à sa carrière

L'Allemand est le second cavalier d'obstacles le plus titré au monde dans l'histoire. Il est quadruple champion olympique (individuel en 1992 et par équipe 1988, 1996 et 2000) en six participations. Il compte deux titres mondiaux par équipes (1994-1998) et six titres européens: deux individuels (1997, 2001) et quatre par équipe (1997, 1999, 2003 et 2011). Il a aussi remporté la finale de la Coupe du monde en 1993.

Seul son compatriote Hans Günter Winkler (quintuple champion olympique, double champion du monde individuel et champion d'Europe individuel) le devance.