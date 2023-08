Manon De Roey débute très mal l'Open d'Écosse

Manon De Roey n'a réussi qu'un score de 79 au premier tour de l'Open d'Écosse de golf féminin, jeudi à Irvine. L'Anversoise de 31 ans a terminé 7 coups au-dessus du par dans ce tournoi du Ladies European Tour et du LPGA Tour d'une dotation de 2 millions de dollars. Elle a concédé six bogeys, un triple bogey et rentré seulement deux birdies et occupe la 124e place.