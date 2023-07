Manon De Roey manque son départ à l'Evian Championship

De Roey a concédé trois bogeys sur les six premiers trous, après lesquels elle a réussi un birdie. La deuxième partie de parcours a été plus difficile encore, avec un triple bogey, un double bogey, et deux bogeys supplémentaires contre un seul birdie de plus. Elle a donc terminé la journée 8 au-delà du par.

L'Anversoise de 31 ans compte 15 coups de plus que la Sud-Africaine Paula Reto (-7), en tête après huit birdies contre un bogey. Celle-ci compte deux coups d'avance sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko, lauréate en 2015, la Française Céline Boutier, l'Américaine Alison Lee et la Thaïlandaise Wichanee Meechai.