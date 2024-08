Manon De Roey termine le deuxième tour à la 29e place

Manon De Roey a glissé à la 29e place à l'issue du deuxième tour du tournoi féminin de golf des Jeux Olympiques de Paris, jeudi. De Roey a rentré une carte de 75, trois au-dessus du par. Avec un score de 147 (+3), la golfeuse belge recule de 16 rangs et accuse 11 coups de retard sur la Suissesse Morgan Metraux, seule en tête avec un score de 136 (-8).

Malgré quatre birdies, De Roey a rendu une carte avec cinq bogeys sur les 3e, 4e, 7e, 8e et 12e trous du parcours. Elle a également été à la faute sur le 17e trou avec un double bogey. Trop d'erreurs pour la Belge qui termine avec un score de 75, soit trois au-dessus du par après une première bonne journée mercredi.

Morgane Metraux prend la tête du classement général avec une carte de 66 coups, soit six sous le par. La Chinoise Ruoning Yin, avec un tour de 65 coups et un total de 137, fait un bond de 11 places et se retrouve 2e avec un coup de retard sur la Suissesse. La Néo-Zélandaise Lydia Ko, avec une carte de 67 coups, compte un total de 139 pour une 3e place à trois coups de la tête.

De Roey, 32 ans, dispute ses deuxièmes Jeux. A Tokyo, en 2021, elle avait terminé 49e.