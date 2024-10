Martin Allegro passe en simple, Nuytinck et Lambiet en double

Cédric Nuytinck (ETTU-23) a été éliminé par le Croate Andrej Gacina (ETTU-13) 4-0 (11-5, 11-9, 11-7, 11-5) et Florent Lambiet (ETTU-65) n'a rien pu faire face au Suédois Truls Moregard, vice-champion olympique et 2e Européen, vainqueur 4-0 (11-6, 11-8, 11-8, 11-5).

Plus tôt dans la journée, Cédric Nuytinck et Florent Lambiet, avec des partenaires étrangers, ont rejoint le 2e tour (huitièmes de finale) du double messieurs. Martin Allegro et Adrien Rassenfosse, ensemble, ont été battus au premier tour. Margo Degraef a vu la fin de son parcours en huitièmes de finale du double mixte.

Lambiet et le Norvégien Borgar Haug ont éliminé les Finlandais Alex Naumi et Benedek Olah 3-1 (11-6-, 7-11, 11-7 et 11-8). Ils rencontreront les Polonais Maciej Kubik et Milosz Redzimski en huitièmes.

Nuytinck et le Slovaque Lubomir Pistej ont battu 3-1 (12-14, 11-6, 11-7 et 11-7) les Espagnols Rafael De las Heras et Juan Perez. Le Grec Konstantinos Angelakis et le Slovaque Yang Wang seront leur prochain obstacle sur le chemin des quarts de finale.