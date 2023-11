Matthias Casse (-81kg) combattra pour la médaille de bronze à Montpellier

Mathias Casse, 26 ans, a en effet été battu en quarts de finale et disputera en fin d'après-midi le combat pour la 3e place contre le Français Alpha Oumar Djalo, 10e mondial, 27 ans, pour tenter d'aligner un 5e podium de suite dans un Euro.

En quarts de finale, Matthias Casse a lutté 7 minutes et 24 secondes de plus en prolongation pour finalement être battu au golden score, pris sur une contre-attaque, par l'Autrichien Wachid Borchashvili, 25 ans, 20e mondial.

Matthias Casse a aussi été vice-champion d'Europe en 2021 et 2022 et médaillé de bronze en 2020. C'est son 5e Euro et est toujours monté sur le podium.

En -81kg aussi samedi, pour son deuxième Euro après 2021, Jarne Duyck (IJF 134), 21 ans, a réussi un petit exploit face à l'Espagnol Mondiola Izquieta, 27 ans et 27e mondial, au premier tour (32es de finale) s'imposant au golden score après 24 secondes en prolongation. Contre l'Irlandais Bearach Gleeson (IJF 86), 23 ans, ensuite, Jarne Duyck menait encore d'un waza-ari avant d'encaisser à son grand dam un ippon à 16 secondes de la fin du combat.

Exempté aussi du premier tour, Abdul Malik Umayev (IJF 31), 23 ans, est tombé sur le numéro 1 mondial, l'Azerbaidjanais Hidayat Heydarov, 26 ans. Echappant de peu à une immobilisation au 2/3 du combat, Abdul Malik Umayev a fini par plier, calé au sol, encaissant un ippon (osaekomi) dans les dernières secondes.