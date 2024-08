Maxuella Lisowa, déjà tournée vers le Japon, ne remerciera jamais assez le public belge

"C'est toujours une bonne surprise de voir une telle foule parce qu'on se dit jamais qu'autant de personnes vont dépenser de l'argent et prendre de leur temps pour venir nous voir. Mais le public belge répond présent, c'est notre sixième homme", a dit Lisowa.

La joueuse de Villeneuve d'Ascq était satisfaite de la réaction des Cats après la défaite inaugurale contre l'Allemagne. "On a retrouvé notre jeu, on a joué collectivement et avec notre cœur. On peut être fières de nous malgré le résultat, qui n'est pas celui espéré."