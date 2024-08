Maxuella Lisowa prête à "détruire respectueusement le Japon"

Maxuella Lisowa n'a pas caché ses ambitions en vue du dernier match du groupe C du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Paris. La Belgian Cat n'envisage rien d'autre que la victoire face au Japon dimanche (11h00), crucial pour l'accession en quarts de finale. "D'ici dimanche, on va se reposer, s'entraîner, bien manger et bien dormir pour détruire le Japon, respectueusement bien sûr", a-t-elle souri.

Pour espérer se qualifier, les Belges devront impérativement l'emporter avec le plus grand écart possible, tout en scrutant l'issue des deux autres groupes pour espérer terminer à l'une des deux places de meilleurs troisièmes. "Mentalement, cela doit nous permettre de simplement tout donner. On a rien à perdre, tout à donner. Il ne faudra jamais se relâcher et on verra où cela nous mène. Si on signe une performance parfaite, on sera qualifiées", a terminé Lisowa, visiblement convaincue de l'issue.