Michel van den Heuvel et les Red Lions, "affamés", visent une nouvelle médaille d'or

Dans moins de deux semaines, les Red Lions remettront leur titre olympique en jeu à Paris. Pour Michel van den Heuvel, le sélectionneur des hockeyeurs belges, le groupe "est affamé et est prêt à prester au plus haut niveau".

Les Red Lions, versés dans la poule B, entameront leur tournoi olympique le samedi 27 juillet face à l'Irlande. Suivront des duels contre la Nouvelle-Zélande le 28 juillet, l'Australie le 30 juin pour un remake de la finale des Jeux de Tokyo, l'Inde le 1er août et l'Argentine le 2 août. Les quatre premiers du groupe seront qualifiés pour les quarts de finale, où ils seront opposés aux quatre premiers de la poule A.

Les Red Lions bouclent le volet belge de leur préparation aux JO, avant de mettre le cap sur Paris vendredi. "Une fois sur place, nous nous acclimaterons et entrerons dans la phase finale de la préparation", a déclaré Michel van den Heuvel mardi lors d'un point presse à Anvers. "Nous faisons tout notre possible pour maintenir une concentration optimale avant les Jeux. L'un des grands avantages de Paris est que nous ne sommes pas confrontés à un long voyage", dit le coach néerlandais de 60 ans.

"Nous visons le plus haut niveau dans tous les tournois auxquels nous prenons part", dit Michel van den Heuvel. "Nous avons les armes pour cela et je dispose de bons soldats. Outre la Belgique, je considère que les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Australie sont les grands favoris, mais une surprise n'est pas exclue".

"Je prévois en tout cas une nouvelle montagne russe d'émotions à Paris. Nous devrons être au top au bon moment", conclut Van den Heuvel, qui quittera les Red Lions après les Jeux. "Mais je suis extrêmement motivé pour aller jusqu'au bout à Paris. C'est la priorité maintenant".