Mieke Gorissen met fin à sa carrière de marathonienne de haut niveau

Gorissen a vu sa carrière éclore tardivement, puisqu'elle a remporté le championnat de Belgique de cross-country en 2021 à l'âge de 38 ans. Elle est parvenue, la même année, à se qualifier pour le marathon olympique de Sapporo, au Japon, en courant 2h28:31. Elle y a terminé 28e, avant de renouveler son titre de championne de Belgique de cross-country, le dernier de sa carrière, en 2022.

"Mon corps a tiré la sonnette d'alarme... et ma tête et mon cœur ont été brisés", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux après avoir déclaré sa flamme à la course à pied. Les exigences de la compétition ont pris l'ascendant sur le plaisir. "Et je ne veux plus de cela. Tout est un peu hors de contrôle, et je suis tellement reconnaissante pour tout ce que la course m'a apportée. Mais je suppose que cette grande scène n'a jamais vraiment convenu à cette petite fille."