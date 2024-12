Moins à l'aise que dans la cage: Khabib Nurmagomedov s'essaie au ski... sans réel succès

Khabib Nurmagomedov a enfilé des gants, non pas pour faire son retour dans le monde du MMA, mais bien pour s'essayer au... ski. Le champion russe était dans l'Utah au États-Unis, dans la célèbre station 'Deer Valley' pour goûter aux plaisirs de la glisse, mais on ne peut pas dire que ce fut une franche réussite.

Si on ne le voit pas chuter dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Khabib ne respire pas la confiance et la stabilité sur les pistes. "Ce n'était pas facile, mais j'ai essayé", a sportivement commenté le Russe. Comme quoi, on ne peut pas être bon dans tout.