Trois arrivées au sommet et un contre-la-montre par équipes: Paris-Nice dévoile le parcours de la 83e édition

La première explication entre grimpeurs surviendra lors de la 4e étape au départ de Vichy avec une arrivée au sommet de la Loge des Gardes après 163,4 km de course. La 5e étape réservera, de son côté, une arrivée au sommet de La Côte-Saint-André (1,7 km à 11% avec une pente maximale à 18%) après 196,5 km au départ de Saint-Just-en-Chevalet.

La 6e étape entre Saint-Julien-en-Saint-Alban et Berre l'Étang sera encore propice aux sprinteurs avant de prendre la direction de Nice pour les deux dernières étapes. L'arrivée de la 7e étape sera jugée au sommet d'Auron (7,3 km à 7,2%) au terme de 147,8 km de course après un passage notamment par La Colmiane (7,5 km à 7,1%). La dernière étape emmènera les coureurs sur les hauteurs de Nice (119,9 km) avec la traditionnelle arrivée sur la Promenade des Anglais.

L'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) s'était imposé cette année devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) qui avait remporté une étape et les classements par points et de la montagne.

Voici le parcours de #ParisNice 2025 !



Here is the route of #ParisNice 2025! pic.twitter.com/ynMCs4sVut