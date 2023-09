Mondial-2023: Santiago Carreras, le nouveau ténor des Pumas

Incisif ballon en main, possédant un redoutable crochet court et une pointe de vitesse qui fait des étincelles, Carreras a un profil résolument distinct de celui du vétéran Nicolas Sanchez, plus gestionnaire et meilleur buteur.

Sur les vidéos de ses plus belles actions, on peut entendre les commentateurs anglais s'enthousiasmer devant les crochets de Carreras, le qualifiant de "little Messi", en raison aussi de son physique peu impressionnant (1,80 m, 82 kg). Avec les "Cherry and White", il excelle aussi dans l'art de l'interception, marquant de nombreux essais de cette manière.

- Caractère calme -

Le capitaine Julian Montoya salue, lui, "une belle personnalité" et un joueur qui peut "courir, passer ou jouer au pied" et qui a fait partie de l'équipe qui a marqué l'histoire en remportant la toute première victoire des Pumas contre la Nouvelle-Zélande en novembre 2020 (25-15).

Et lorsqu'on demande à Michael Cheika, le très éruptif et démonstratif coach australien de l'Argentine, de décrire la personnalité de sa pépite, il lève les bras au ciel et répond dans un croustillant mélange d'espagnol et d'anglais: "Calm ! il est toujours cool, calme, relax!", sourit Cheika. "C'est un joueur qui apporte son calme à l'équipe et clarté."

Il ne faudra pas en manquer samedi soir pour le très attendu choc contre l'Angleterre dans un stade Vélodrome bouillant où il sera opposé à un ouvreur expérimenté, George Ford (30 ans, 85 sélections), préféré au jeune Marcus Smith, remplaçant.

“J'aime avoir le ballon, attaquer. je crois que c'est la meilleure manière de prendre plaisir au rugby", appuie Santiago Carreras.

"J’ai découvert et appris à jouer à ce nouveau poste (d'ouvreur), et je crois que je me suis très bien adapté en vue de la compétition", explique "Santi", très proche en sélection de l'arrière Juan Cruz Mallia, également originaire de Cordoba.

Santiago Carreras, qui a commencé à jouer numéro 10 avec les Pumas lors du Rugby Championship 2021, devra résister à la pression face à une équipe anglaise revancharde avec des joueurs qu'il affronte régulièrement en championnat.

"Je me suis préparé de la meilleure des manières afin d’être prêt et réaliser un grand match samedi", a-t-il assuré cette semaine.