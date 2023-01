Mondial de hand: la jeunesse allemande sur la longue route des Bleus

Le chemin s'élève enfin. Après deux semaines de compétition maîtrisées sans trop de difficulté, les Bleus entrent avec ambition et confiance dans la phase finale du Mondial de hand, mercredi à Gdansk (Pologne) par un quart de finale contre l'Allemagne, rajeunie.

Première véritable étape de montagne vers l'objectif affiché: accrocher une septième étoile mondiale sur le maillot, six ans après la dernière.

Voraces, les champions olympiques en titre ont "envie de gagner contre tout le monde", lance l'arrière droit Dika Mem.

Ils ont donc mis un point d'honneur à signer un parcours sans-faute, avec une sixième victoire en six rencontres décrochée dimanche contre l'Espagne (28-26).

Dans un match avec pour seul enjeu la première place de leur groupe du tour principal, lequel a pris des airs de promenade de santé avec une qualification pour les quarts acquise avant même le match contre l'Iran (41-29), grâce au succès inaugural face au Monténégro (35-24).

Le premier tour a été un peu plus relevé et serré (Pologne chez elle et Slovénie entrecoupées de l'Arabie Saoudite), mais la route commence à s'élever à Gdansk, sur les bords de la mer Baltique.