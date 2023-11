Mone Inami, 24 ans, remporte la Japan Classic, son premier trophée sur le circuit

Elle avait commencé la journée avec un coup de retard sur Hataoka et une autre Japonaise Shiho Kuwaki. Mais elle s'est imposée grâce à quatre birdies contre un bogey, pour une carte de 69, trois coups sous le par.

Hataoka, déjà vainqueur de six tournois LPGA, a flanché dimanche. Sur ses terres - elle vit à 20 minutes du Taiheiyo Club Minori Course, où s'est déroulé le tournoi -, elle a rendu une carte de 74 (un birdie, un bogey et un double-bogey) pour chuter à la huitième place, à quatre coups d'Inami au classement final.

La Sud-Coréenne Bae Seon Woo et Shiho Kuwaki se partagent la deuxième place à un coup de la lauréate du jour.