Mons première victime de Den Bosch, le Brussels facile à Den Helder

Toujours invaincu en cinq matchs, Courtrai est seul en tête devant Limburg United (4 victoires-0 défaite), Ostende (4v-1d), Louvain et Zwolle (3v-1d). Suivent ensuite Leiden, Mons et le Brussels (3v-2d).

À Louvain aussi, l'adversaire du jour Leeuwarden n'a pas fait le poids. Emmenés par Roby Rogiers (14 points, 5 rebonds) et surtout Wen Mukubu (10 points, 5 rebonds, 9 passes), les Louvanistes comptaient déjà 23 longueurs d'avance au repos (43-20) avant d'enfoncer le clou.

Par contre, Alost et Mons ont fait les frais du réveil de deux grosses cylindrées bataves. Alost comptait déjà 20 points de retard au repos à Leiden (47-27) et les efforts du trio Mutic (15 points), Maras (16 points) et Casero (16 points) n'y ont rien changé. De son côté, après avoir été cueilli à froid (10e: 16-29), Mons s'est rebiffé pour égaliser à 49-49 avant de tomber un peu court malgré l'implication de James Moore et Zaccharie Mortant (15 et 14 points).

La 5e journée de compétition se poursuivra dimanche avec une dernière rencontre opposant Nimègue à Charleroi .