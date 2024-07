Mutaz Barshim, champion olympique à la hauteur, participera à ces derniers JO à Paris

Barshim, 33 ans, partage le titre olympique avec l'Italien Gianmarco Tamberi. À Tokyo, les deux sauteurs avaient franchi une barre à 2m37 après avoir passé toutes leurs barres au premier essai. Ils n'avaient pas réussi à se départager sur une barre à 2m39 et avaient décidé de se partager la médaille d'or.

Le Qatarien compte également trois titres de champion du monde conquis en 2017, 2019 et 2022 et deux médailles d'argent aux JO en 2012 et 2016. Il est le deuxième meilleur performeur de tous les temps à la hauteur avec un record personnel à 2m43, à deux centimètres du record du monde du Cubain Javier Sotomayor, établi en 1993 (2m45).