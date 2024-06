Nafi Thiam au sujet de son interruption de près d'un an: "une de mes meilleures décisions"

"Cela va beaucoup mieux", a-t-elle rassuré, évoquant ces problèmes physiques. "Ils remontent à 2019-2020. Ce sont des soucis chroniques. Cela prend plus qu'un an pour s'en débarrasser totalement. C'est sous contrôle et c'est bien de ne pas être limitée par cela à l'entraînement."

"Mais on ne s'est pas arrêté totalement. On a enlevé la pression sur les pieds, j'ai pu travailler le reste. On a fait ce qu'il fallait par rapport aux tendons et après on a pu retourner à l'entraînement progressivement selon un protocole précis. C'est cela qui a pris du temps".

"Ce fut une des meilleures décisions de ma carrière" a-t-elle même précisé à propos de cette interruption de carrière. "Quatre ans avec un problème comme cela, j'ai eu de la chance que cela n'a pas 'pété'!"

Elle a aussi connu des douleurs au coude en 2016 et 2019 qui limitaient sa préparation au lancer du javelot. Là aussi, Thiam a rassuré. "C'était très technique. On a travaillé là-dessus. Je n'ai plus de souci."