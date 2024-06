Nafi Thiam : "La priorité ce sont les Jeux de Paris, pas de prolonger mon titre à Rome"

"Comme il s'agit de ma première compétition, je suis là pour prendre mes marques, mes repères dans une compétition importante. Ramener de bonnes infos pour l'entraînement et continuer à construire parce que cela fait presque deux ans que je n'ai pas fait d'heptathlon. Il est bon de prendre le positif de cette atmosphère de grand championnat, de gérer cette pression de la concurrence qui permet de pousser quelques pourcents en plus, d'avoir ces horaires pas faciles, avant d'arriver aux Jeux."

Si elle venait à s'imposer au Stadio Olimpico, Thiam deviendrait la première heptathlète à décrocher une 3e médaille d'or européenne après celles de Berlin (2018) et Munich (2022). Elle partage l'actuel record de deux succès avec l'Allemande Sabine Braun (1990, 1994), la Suédoise Carolina Kluft (2002, 2006) et la Française Antoinette Nana Djimou (2012-2014).

"J'ai une bonne forme de base qu'il reste à aiguiser. J'ai envie de m'amuser sur la piste, de profiter. On n'est pas encore aux Jeux, on peut encore être plus léger. J'ai fait der très bons entraînements mais ce n'est pas pareil que la compétition. Je n'ai pas d'objectif précis ici (à part les 6.480 points qualificatifs, ndlr). Je reste une compétitrice, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais je ne prendrai pas de risques. L'objectif c'est aussi de rester en bonne santé. Il n'est pas nécessaire de faire des performances de dingue à Rome."