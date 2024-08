Nafi Thiam première triple championne olympique de l'histoire de l'heptathlon

Nafi Thiam a remporté la médaille d'or de l'heptathlon des Jeux Olympiques de Paris, vendredi soir au Stade de France de Saint-Denis. Elle s'est imposée avec un total de 6880 points devant la Britannique Katarina Johnson-Thompson, la championne du monde 2019 et 2023 qui a pris la médaille d'argent (6844).

Déjà titrée aux Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021, Nafi Thiam devient, à dix jours de son 30e anniversaire, la première athlète de l'histoire à devenir triple championne olympique de cette discipline entrée au programme des JO en 1984.

Noor Vidts enlève le bronze, comme lors des championnats d'Europe de Rome le 8 juin, grâce à ses 6707 points, nouveau record personnel. La double championne du monde du pentathlon (en salle) avait échoué à 19 points de la 3e marche du podium à Tokyo et terminé 4e.

L'or de Thiam et le bronze de Vidts portent à 8 le nombre de médailles du Team Belgium obtenues à Paris. Ce bilan composé de 3 médailles d'or et 5 de bronze dépasse en nombre celui des Jeux de Tokyo (7 : 3 en or, 1 en argent, 3 en bronze).

Avec deux Belges sur un même podium, sur les 1re et 3e marches, Thiam et Vidts égalent la performance de Remco Evenepoel et Wout van Aert dans l'épreuve de cyclisme contre-la-montre le 27 juillet dernier.

Thiam partageait jusqu'ici le record de deux sacres olympiques avec l'Américaine Jackie Joyner-Kersee (1988, 1992) la détentrice du record du monde (7291 points en 1988 aux JO de Séoul).