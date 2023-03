NBA: Dallas plombe les Lakers au buzzer, les Sixers enchaînent

Il avait tout les pourpre et or sur le paletot, qui en avaient logiquement fait le danger le N.1 dans ce money-time brûlant au regard de ses 38 points plantés. Alors Kyrie Irving a eu la bonne idée, dans le trafic, de ressortir le ballon à l'ailier allemand, qui fait mouche avec une maxi-efficacité.

Privé de Luka Doncic, Dallas a bien cru s'incliner après avoir pourtant compté 14 unités d'avance, car dans le sillage d'Anthony Davis (26 pts, 10 rbds) L.A. a fini plus fort. Mais l'intérieur, leader d'attaque en l'absence de LeBron James (cheville), n'a mis qu'un seul de ses deux lancers francs obtenus à 6 secondes du terme, ce qui a donné un écart de deux points. Insuffisant donc.

Sans Draymond Green, suspendu, les Warriors ont subi leur dixième défaite consécutive hors de leurs bases, malgré 31 points de Stephen Curry.

- DeRozan cartonne -

Y a-t-il un blocage mental ? "Non, nous jouons bien, mais il est difficile de gagner à l'extérieur dans cette ligue. Et nous n'y arrivons pas. Nous avons pourtant eu nos chances dans les deux dernières minutes...", a déclaré leur coach Steve Kerr, se voulant néanmoins optimiste: "ces gars se battent. Je crois en eux et je pense que quelque chose de bon va arriver avec ce groupe. Nous devons juste continuer à aller de l'avant".