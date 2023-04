NBA: incertain contre Oklahoma City, Gobert a présenté ses "excuses" à Anderson

Le pivot français des Timberwolves Rudy Gobert a affirmé que son coéquipier Kyle Anderson et lui avaient "chacun présenté (leurs) excuses à l'autre", jeudi en conférence de presse avant le match contre Oklahoma City, qu'il pourrait manquer à cause d'un dos douloureux.

Mais en amont de la rencontre contre OKC (samedi à 03h30), dernière chance pour accéder aux play-offs, l'intérieur a assuré que l'incident était fini. "On a chacun présenté nos excuses à l'autre et on est passé à autre chose, a-t-il affirmé. C'est différent quand il y a des millions de gens qui regardent les vidéos et ont une opinion concernant ce qu'il s'est passé, mais on n'a pas le contrôle sur ça. Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation."

Ce mea culpa complète les excuses qu'il a formulées rapidement après son coup de sang, privées auprès des joueurs, puis publiques sur Twitter. Le chef de file de l'équipe de France a également rassuré concernant sa relation avec Anderson.

"J'aime toujours Kyle. C'est toujours mon frère. Je dis aux gens: +Parfois on se bat avec sa famille. Parfois on se bat avec les gens qu'on aime et respecte beaucoup.+ C'est la vie, personne n'est parfait. Des erreurs arrivent et après on grandit et on passe à autre chose."