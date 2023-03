NBA: James (Lakers) s'entraîne à nouveau et pourrait revenir avant la fin de saison régulière

La superstar des Lakers LeBron James, qui soigne une blessure au pied droit depuis plus de trois semaines, a repris le chemin de l'entraînement et pourrait être rétabli avant la fin de la saison régulière, rapportent jeudi ESPN et The Athletic.

"LBJ", qui s'est fait mal à un tendon le 26 février à Dallas, a repris ses activités sur le parquet, ont indiqué les Lakers, notant "une progression par paliers de ses mouvements", sans toutefois établir de calendrier pour son retour.