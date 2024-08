NBA: les Philadelphia Sixers officialisent l'arrivée de Yabusele

"Le Real Madrid et Guerschon Yabusele se sont mis d'accord pour mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club", a annoncé l'équipe espagnole dans un communiqué, souhaitant exprimer "sa gratitude et son affection pour les trois saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot, avec lequel il a remporté 7 titres : 1 Coupe d'Europe, 2 Championnats d'Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne".

En quittant le Real juste avant la reprise de la saison, il devra toutefois s'affranchir d'une clause de transfert fixée à 2,5 millions d'euros, qu'il paiera en grande partie de sa poche puisque les franchises NBA ne peuvent pas débourser plus de 850.000 dollars (un peu plus de 762.000 euros) dans ce genre de transfert.

Brillant lors du tournoi olympique, l'ex-joueur de l'Asvel a été l'un des Français les plus décisifs en marquant respectivement 22, 17 et 20 points contre le Canada, l'Allemagne et les États-Unis en quart, demie et finale. Il s'est aussi illustré avec un sensationnel "poster dunk" sur la légende LeBron James, dont les images ont fait le tour du monde et se vendent désormais en produits dérivés.