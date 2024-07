Neisser Loyola bat Gergely Siklosi, N.1 mondial, et se qualifie pour les quarts

En écartant le N.1 mondial Gergely Siklosi, Neisser Loyola a décroché son ticket pour les quarts de finale de l'épreuve de l'épée individuelle masculine en escrime aux Jeux Olympiques d'été de Paris dimanche. L'Arlonais, 22e mondial et 18e tête de série dans ce tableau, a signé un exploit en battant le Hongrois, tête de série N.2 dans ce tournoi, sur le score de 14-13 dans la prolongation. Loyola sera opposé à l'Égyptien Mohamed Elsayed, FIE 11 et tête de série N.10, en quart de finale plus tard dimanche (16h25).