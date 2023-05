Nele Gilis première Belge en quarts depuis Stefan Casteleyn en 1998: "je suis très fière"

L'Anversoise, 27 ans aussi, 11e mondiale, est la première Belge chez les dames à rejoindre le top 8 aux Mondiaux, pour sa 7e participation après avoir lutté plus d'une heure trente (94 minutes) s'imposant 3 sets à 2 (9-11, 13-11, 11-7, 9-11, 11-8)

"Je savais que cela allait être très dur contre Olivia", a commenté Nele Gilis aux organisateurs. "On a toujours joué de gros matches. Je voulais vraiment rester concentrée bien sûr et me battre jusqu'au bout, mais je voulais aussi profiter de cette expérience, m'imprégner de tout et tout donner. Je suis juste très contente d'avoir gagné à la fin".