New York gâche les débuts de James Harden avec les Clippers, première défaite pour Boston

Transféré de Philadelphie la semaine dernière, Harden a été titularisé pour ses débuts. 'The Beard' a terminé la rencontre avec 17 points et 6 assists en 31 minutes tandis que Paul George (10 points) et Kawhi Leonard (18 points) ont été trop discrets. Insuffisant pour venir à bout des Knicks emmenés par Julius Randle (27 points, 10 rebonds) et RJ Barrett (26 points).

Au sommet du classement de la Conférence Est, Boston a subi sa première défaite de la saison à Minnesota après cinq victoires de rang. Grâce à un grand Anthony Edwards (38 points), les Timberwolves ont pu répondre au duo Jayson Tatum-Jaylen Brown, auteurs respectivement de 32 et 26 points. Les Celtics sont rejoints en tête de la Conférence par Philadelphie, tombeur de Washington (146-128). Milwaukee remonte à la 3e place après sa victoire 125-129 à Brooklyn.