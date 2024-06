Nicola Philippaerts 7e du Grand Prix du Global Champions Tour remporté par Jeanne Sadran

L'Américain Kent Farrington a terminé deuxième avec Myla, le Norvégien Johan-Sebastian Gulliksen troisième avec America Harwich et l'Américain Spencer Smith quatrième avec son hongre belge Keeneland. Tous les trois ont commis une faute lors du barrage.

Nicola Philippaerts a été la plus rapide dans la première manche avec Katanga, mais a commis une erreur et a terminé à la septième place. Grégory Wathelet (Beau Gosse), Jérôme Guéry (Careca), Olivier Philippaerts (Legend of Love) et Niels Bruynseels (Origi) ont terminé respectivement aux 13e, 14e, 15e et 18e places, également avec quatre points de pénalité.