Ostende perd la première manche de la finale 66-79 à domicile devant Leiden

Leiden a mené dès le premier quart (21-28) et encore à la pause (41-44). Les Néerlandais ont frappé fort dans le 3e quart remporté 13-23 (54-67) et ont géré durant le 4e quart (12-12).

Les Américains Collins (22 pts, 6 rebs) et Hammond (18 pts, 6 rebs) ont dominé la rencontre tandis que Keye Van Der Vuurst (18 pts, 10 ast) et Pierre-Antoine Gillet (13 pts, 7 rebs) ont été les Ostendais les plus en vue.