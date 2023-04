Pas de Mondiaux pour le triple champion olympique britannique Adam Peaty

"Je suis fatigué, je ne suis pas moi-même et je ne prends plus de plaisir à pratiquer le sport que j'ai pratiqué depuis plus d'une décennie", avait-il déclaré sur un réseau social après s'être retiré des championnats nationaux.

Peaty espère toujours revenir afin de défendre aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ses titres olympiques conquis à Tokyo en 2021 sur 100 m brasse et sur le relais 4x100 m quatre nages. Il avait également été sacré champion olympique du 100 m brasse aux JO de Rio en 2016.

En mai dernier, le brasseur avait été victime d'une fracture à un pied à l'entraînement, qui l'avait, déjà, privé des Mondiaux de Budapest en juin 2022.