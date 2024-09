Peter Genyn aux anges après sa médaille de bronze sur 200 m: "Mes Jeux sont déjà réussis"

Genyn, 47 ans, avait déjà remporté l'or sur 100 m à Rio de Janeiro en 2016 et à Tokyo en 2021, l'or sur 400 m à Rio et l'argent sur 200 m à Tokyo. "Je suis très heureux. Je suis parti assez vite et j'ai tenu le rythme. C'est dommage d'avoir été dépassé par Toni Piispanen sur la fin mais je sais qu'il termine mieux que moi. J'ai tout donné et je ne pouvais pas faire plus. C'est génial, mes Jeux sont déjà réussis."

L'Anversois ne se voulait cependant pas trop ambitieux à Paris à cause d'une préparation difficile. "J'ai été blessé à l'épaule cet hiver et je n'ai pas pu m'entraîner pendant un bon moment. Cela va mieux, mais je sens que ma base est moins large. Dans ma préparation, je me suis énormément concentré sur le 100 m (où il est double champion paralympique en titre, ndlr.). C'est fantastique d'avoir cette médaille. Il n'y a plus de pression. C'est ma cinquième médaille aux Jeux Paralympiques mais cela reste magnifique. J'en suis très heureux."