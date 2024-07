Pierre de Froidmont 12e du shorttrack aux Gets remporté par Alan Hatherly

Pierre de Froidmont s'est classé 12e du shorttrack lors de la manche de la Coupe du monde de mountainbike aux Gets, vendredi, en France.

Le Sud-Africain Alan Hatherly s'est imposé en 21:28 devant le Britannique Charlie Aldridge, deuxième à 4 secondes, et le Néo-Zélandais Samuel Gaze, troisième à 5 secondes. De Froidmont, qui disputera les Jeux Olympiques de Paris, a franchi la ligne en 12e position à 22 secondes. L'autre Belge qualifié pour les Jeux, Jens Schuermans, se remet d'une petite fracture au tibia et n'a pas pris part à la course.

Il n'y avait pas de Belge au départ de la course féminine remportée par la Suissesse Alessandra Keller devant la Néerlandaise Puck Pieterse et l'Australienne Rebecca Henderson.

Les épreuves de cross-country se disputeront dimanche.