Pieter Devos 10e du Grand Prix à Doha avec Mom's Toupie de la Roque

Douze combinaisons avaient réussi à rejoindre le barrage à l'issue d'un premier parcours sans-faute. Pieter Devos et sa monture y ont commis une faute (4-36.53).

Sept cavaliers ont réussi un second sans-faute en barrage. La victoire est revenue à l'Allemand Philipp Weishaupt avec Just Be Gentle (0-34.37) devant son compatriote Christian Kukuk (Nice van 't Zorgvliet), 2e (0-34.42) .

Le Français Simon Delestre (Dexter Fontenis Z) a pris la 3e place (0-34.46).

Niels Bruynseels (Delux) n'avait pu lui se qualifier pour le barrage à cause d'un dépassement de temps (1-76.10). Il est 13e.