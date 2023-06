Pieter Devos 5e du Grand Prix remporté par Henrik von Eckermann

Pieter Devos a pris la 5e place du Grand Prix de Stockholm, 7e épreuve du Global Champions Tour d'équitation, dimanche dans la capitale suédoise. Le Brabançon flamand de 37 ans a réalisé un barrage à 1m60 sans faute avec sa jument Mom's Toupie, mais quatre combinaisons l'ont imité et plus rapidement et une cinquième sans faute a été moins rapide.