Pieter Sisk signe 3:35.12 sur 1500 m à Oordegem et devient 5e performeur belge

Pieter Sisk a remporté le 1500 m du meeting de la Flanders Cup d'athlétisme samedi à Oordegem. Il a couru la distance en 3:35.12 et est désormais le 5e coureur belge le plus rapide de l'histoire dans cette épreuve.

Le record personnel de Sisk, âgé de 23 ans, ne datait que de quatre jours. Mardi, il a couru en 3:36.21 à Huelva, en Espagne. Ce chrono le plaçait au 13e rang du classement belge de tous les temps, mais samedi, il s'est hissé au 5e rang. Seuls Ismael Debjani, Christophe Impens, Pieter-Jan Hannes et Jurgen Vandewiele ont été plus rapide à ce jour. Le temps nécessaire pour être certain de courir aux championnats du monde de Budapest est de 3:34.20.

"La série et les conditions météo étaient idéales", a déclaré Sisk à l'issue de la course. "On n'a pas dix fois l'occasion de faire une telle course et je suis heureux de l'avoir saisie. Lors de mes courses précédentes, j'ai dû donner le rythme moi-même, et je savais donc qu'il y avait encore de la marge. C'est aussi ce que je ressens aujourd'hui, car j'ai couru un peu trop facilement. Les 1000 premiers mètres ont été très relax. La limite des Mondiaux est possible, mais je verrai si elle se présente. Je vise principalement les Jeux de l'année prochaine. Pendant les quatre prochaines semaines, je ne ferai aucune course. C'est le moment de faire une pause, de m'entraîner et de terminer mes examens. En juillet, Sisk courra les meetings internationaux de Courtrai, Liège et Heusden.