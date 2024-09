Plaqué au sol et menotté pour un excès de vitesse: l'arrestation musclée d'une star du football américain fait scandale aux USA

Tyreek Hill a été arrêté par la police pendant quelques minutes à Miami. Le joueur de football américain a dénoncé une intervention violente, après avoir été plaqué au sol et menotté pour un excès de vitesse.

Le joueur lui-même s'est déjà exprimé à ce sujet après la rencontre face aux Jaguars, qu'il a tout de même pu disputer. Selon lui, la police a dérapé pendant ce contrôle. "C’est ahurissant, la façon dont les choses ont dégénéré", a-t-il déclaré, estimant ne jamais avoir été irrespectueux dans ses réponses aux injonctions des agents. "Que se serait-il passé si je n’étais pas Tyreek Hill ? Dieu seul sait ce que ces types auraient fait. Je m’assurais simplement que je faisais ce que mon oncle m’a toujours dit de faire dans ce genre de situation. Écoute. Mets tes mains sur le volant et écoute", a détaillé l'Américain de 30 ans.

La police américaine est au cœur d'une nouvelle polémique. En cause, une arrestation survenue hier, lorsque Tyreek Hill, une star du football américain, se rendait vers le stade où il devait disputer son premier match de la saison. Flashé en excès de vitesse, le joueur des Dolphins a été interpellé par des policiers, qui l'ont sorti du véhicule, plaqué au sol et menotté. Il a finalement été libéré quelques minutes après.

"Un mauvais pouvoir"

Les Miami Dolphins aussi ont dénoncé cette scène, devenue virale sur les réseaux sociaux. "Nous sommes attristés par le comportement trop agressif et violent des policiers à l’égard de Tyreek Hill, Calais Campbell et Jonnu Smith avant le match, ajoute le club. C’est navrant de voir ceux-là même en qui nous avons confiance pour protéger notre communauté utiliser une force aussi inutile envers ces joueurs. Nous sommes fiers d’entretenir une relation positive avec la police, mais, comme le montrent les vidéos, certains agents confondent la responsabilité et engagement à servir avec un mauvais pouvoir", ont écrit les dirigeants dans un message relayé sur les réseaux sociaux.

La directrice du département de police de Miami-Dade, qui engage les policiers à la base de cette intervention, a ouvert une enquête en interne. Un des agents a déjà été provisoirement mis à pied. De nouvelles images qui font polémique.