Proche d'une sélection chez... les Red Panthers, des débuts à 12 ans: qui est Manon De Roey, la reine du golf belge?

Au micro de Boris Rodesch, notre compatriote a accepté de se confier sur son parcours atypique. Tout a d'ailleurs commencé très jeune pour elle. "J'ai commencé le golf à 12 ans, mon premier coup a atteint les 100 mètres, ce qui était un bon début", plaisante-t-elle d'entrée.

Une histoire de famille

Pour elle, ce sport est rapidement devenu une évidence. Notamment de par son encadrement familial, déjà très habitué à cette discipline. "Toute ma famille jouait déjà au golf, mais de manière générale, nous sommes une famille très sportive. Certains jouent au tennis, d'autres font du ski ou du volley", nous confirme-t-elle. Sa carrière a décollé en 2020, quand elle a commencé à accumuler les top 10 sur le Ladies European Tour, qui réunit les meilleures golfeuses européennes.

Elle a remporté son tout premier titre en 2022. Cela lui a ouvert les portes du circuit américain, le LPGA Tour en 2023. Si elle n'y a pas réussi dès ses débuts, De Roey va désormais recevoir une deuxième chance de briller au plus haut niveau de ce tournoi. "J'ai commencé par jouer au deuxième échelon européen, sur le LET access. J'ai pris beaucoup d'expérience, parfois c'était difficile, mais j'ai réussi à faire plusieurs top 5 et l'an dernier, j'ai joué sur le circuit principal, le Ladies European Tour. Cela m'a permis de cumuler un peu plus de confiance, je me sens prête pour démarrer en LPG".