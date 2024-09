Programme de vendredi et samedi

Les portes sont ouvertes à 17h00 et la soirée commencera par un pré-programme. Les finales des épreuves de la Ligue de Diamant ont lieu entre 20h00 et 22h00. Chacune des deux soirées s'achèvera par un show laser et un spectacle musical (Daan vendredi et Henri PFR samedi).

VENDREDI

19h11: Disque (d)

19h12: 400m T20 (d)

19h17: Longueur (m)

19h19: 100m T11/12 (m)

19h24: 800m T54 (d)

19h30: Cérémonie d'ouverture

19h41: 100m T64 (d)

19h43: Poids (d)

19h45: Perche (m)

19h47: 400m sur invitation (m)

19h53: 400m sur invitation (d)

20h04: 400m (d)

20h17: 100m (m)

20h28: 110m Haies (m)

20h29: Hauteur (d)

20h35: Disque (m)

20h37: 5000m (m)

20h52: Triple Saut (d)

21h01: 100m (d)

21h09: 3000m Steeple (m)

21h29: 1500m (m)

21h40: 800m (d)

21h52: 400m (m)

SAMEDI

18h52: Javelot (d)

19h28: Triple Saut (m)

19h30: Hommage à Kevin et Jonathan Borlée

19h32: Poids (m)

19h41: 400m T52 (m)

19h47: 100m sur invitation (m)

19h51: Perche (d)

19h53: 200m sur invitation (d)

20h04: 400m Haies (m)

20h17: 200m (d)

20h20: Hauteur (m)

20h22: Javelot (m)

20h27: 3000m Steeple (d)

20h46: 100m Haies (d)

20h52: Longueur (d)

20h54: 1500m (d)

21h07: 200m (m)

21h18: 5000m (d)

21h40: 800m (m)

21h52: 400m Haies (d)