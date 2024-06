Quatorze athlètes belges qualifiés pour les JO de Paris avant l'Euro de Rome

Quatre femmes Cynthia Bolingo (400m/49.76), Hanne Claes (400m haies/55.25) et les marathoniennes Chloé Herbiet (2h24:56) et Hanne Verbruggen (2h26:32) ont rempli ces critères ainsi que le relais 4x400m (9e des World Relays de Nassau).

Un troisième relais, le 4x400m mixte (finaliste - 4e en séries - des World Relays de Nassau), est aussi qualifié.

Les quatre femmes seront présentes à Rome (Cynthia Bolingo fera l'impasse sur le 400m individuel). Côté masculin, ils ne seront que huit dans la Ville éternelle. Les marathoniens Bashir Abdi et Koen Naert ont privilégié des stages d'entraînement en Afrique.

En dehors de réaliser les minimas imposés, il est possible de se qualifier via le classement mondial "Road to Paris". Actuellement, Rani Rosius (100m), Delphine Nkansa (100m), Imke Vervaet (200m), Elena Ponette (400m), Naomi Van den Broeck (400m), Elise Vanderelst (1500m), Lisa Rooms (5000m), Paulien Couckuyt (400m haies), Merel Maes (hauteur), Vanessa Sterckendries (marteau), Noor Vidts (heptathlon), Dylan Borlée (400m), Ruben Verheyden (1500m), Jochem Vermeulen (1500m), Robin Hendrix (5000m), Thomas Carmoy (hauteur) et Philip Milanov (disque) sont en position de se qualifier de cette manière.