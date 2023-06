Rachid Meziane fier des Belgian Cats qui vont en finale: "cette équipe est incroyable"

"Je ne peux qu'être fier de mon équipe et des joueuses qui ont réalisé quelque chose d'historique pour la Belgique. A la mi-temps, quand on mène de 14 points, on savait que la France allait tenter des choses, être plus agressive, ce qu'il fallait, c'était tenir défensivement et c'est ce qu'on a fait", a commenté Rachid Meziane, le sélectionneur français de la Belgique. "Défensivement, on a été exemplaire. En première mi-temps, tout nous réussit, on a trouvé des décalages pour Julie Vanloo seule à trois points. Cela a ouvert des espaces pour les intérieures. Julie Allemand a été exceptionnelle sur le tempo. Bethy Mununga, mais comme celles qui sont montées, a rempli son rôle pour trouver une solution aux fautes de Kyara Linskens. On a un peu titubé en seconde période offensivement, le ballon a moins bougé. Il fallait gérer les possessions."

Après avoir sorti la Serbie, tenante du titre, en quarts de finale, puis la France, la Belgique s'attaque à l'Espagne dimanche en finale (20h00). "Cette équipe arrive à maturité et gère les évènements. Pas seulement au niveau des émotions, mais les joueuses sont toujours prêtes. Elles savent quelles erreurs, il ne faut pas reproduire. Savent qu'un match, cela dure 40 minutes. Ce n'est que du bonheur pour moi d'entraîner cette équipe, qui est ultra-coachable, qui est super réactive. Ce matin, on parle de choses et ce soir, elles le mettent en application. Elles sont capables de progresser juste sur des séances vidéos. Incroyable".