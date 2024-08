Raoul Ehren veut que ses Panthers "montrent qui elles sont"

Tête pensante des Red Panthers, Raoul Ehren est à la veille de signer le plus beau résultat de l'équipe nationale belge de hockey féminin. Mercredi à Colombes, la Belgique (FIH 3) pourrait se qualifier pour la finale du tournoi olympique en cas de succès face à la Chine (FIH 6). En début de compétition, les Panthers s'étaient imposées 2-1 face aux Chinoises.

"Le plus important sera de montrer qui sont les Panthers. Et si une équipe s'avère meilleure que nous, il faudra l'accepter. Je veux que nous jouions avec audace, que nous osions", a expliqué le Néerlandais. "Elles doivent continuer à suivre le plan, notamment en récupérant la balle haut sur le terrain. Si on regarde le goal-average de la Chine depuis le début du tournoi, davantage de buts vont tomber que face à l'Espagne. Ce match sera différent du premier en poule", a-t-il prévenu.

Lundi contre l'Espagne, la Belgique a scellé l'issue du match grâce à une combinaison sur pc. "J'étais content qu'elle passe à ce moment-là, même si elle peut encore être mieux exécutée", a-t-il souri. "Lors du premier match contre la Chine, nous n'avions eu aucun pc. On établit chaque fois des plans tactiques à l'avance, notamment sur pc, une phase qui retient notre attention depuis le début. J'ai certaines choses en tête mais tout n'est pas encore défini", a expliqué le Néerlandais mardi au village olympique.