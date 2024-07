Riffa et ses Belges qualifiés pour les quarts de finale à Almaty

Dennis Donkor, Jonas Foerts, Caspar Augustijnen et Vic Van Oosterwyck ont débuté leur journée par une défaite 19-14 contre les Serbes du Partizan avec 7 points de Donkor, 3 d'Augustijnen et 2 de Foerts et Van Oosterwyck. Les joueurs belges, qui représentent l'équipe bahreïnienne, ont ensuite battu Almaty (22-11) grâce à 7 points de Donkor, 6 de Foerts et Augustijnen et 3 de Van Oosterwyck.

Riffa termine donc à la 2e place du groupe D et affrontera les Autrichiens de Vienne dimanche en quarts de finale. La semaine dernière, Riffa avait été éliminé en phase de poules à Edmonton.