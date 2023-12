Rivale d'Hanne Desmet, Suzanne Schulting absente de la sélection des Pays-Bas pour l'Euro

Partenaire d'entraînement et rivale directe sur la piste courte d'Hanne Desmet, Suzanne Schulting ne disputera pas les championnats d'Europe de shorttrack du 12 au 14 janvier à Gdansk en Pologne.

Suzanne Schulting avait pointé pourtant ces championnats d'Europe comme point de rentrée, mais elle vise désormais les manches de Coupe du monde en février et en mars.

L'une des meilleures patineuses néerlandaises, 25 ans, a décidé de prolonger ses séances d'entraînements et ne figure pas dans la sélection des Pays-Bas pour l'Euro, a annoncé jeudi la fédération des Pays-Bas de patinage.

Championne d'Europe sur 1.500m (devant Hanne Desmet) et 500m, vice-championne d'Europe sur 1000m (derrière Hanne Desmet), championne du monde sur 1.500m et vice-championne du monde sur 500m, championne olympique à Tokyo sur 1000m (où Hanne Desmet avait pris le bronze), en argent sur 500m et en bronze sur 1.500m, Suzanne Schulting est l'une des principales rivales de la shorttrackeuse belge.