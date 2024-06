Roos Vanotterdijk décroche l'argent sur 50m papillon

Roos Vanotterdijk nagera encore le 100m papillon (jeudi) et le 100m dos (vendredi) à l'Euro. Elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques dans cette dernière épreuve.

La nageuse du DMB décroche sa première médaille internationale seniors. Chez les juniors, elle avait remporté cinq médailles lors de l'Euro 2022 à Otopeni: l'or sur 100m papillon, l'argent sur 50m papillon et 100m dos et le bronze sur 50m dos et 100m libre.

Grâce à ce podium, Vanotterdijk engrange de la confiance en vue des Jeux de Paris, alors qu'elle a vécu une saison 2023 compliquée tant physiquement que mentalement.

Elle détient les records de Belgique du 100m libre, du 50m et du 100m dos ainsi que du 100m papillon.