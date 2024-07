Rugby à VII: les Bleues suivent la voie des garçons

Au lendemain de l'or des garçons, les Bleues du rugby à VII ont parfaitement lancé leurs JO-2024 dimanche au Stade de France, avec deux succès très confortables contre le Brésil et le Japon, sans encaisser le moindre point, et la qualification pour les quarts déjà en poche.

Un exploit qui leur a donné quelques idées dorées, trois ans après leur médaille d'argent de Tokyo.

"C'est inspirant. On est très heureux pour eux et très heureux pour le rugby à VII", affirme Caroline Drouin. "On a envie de vivre les mêmes émotions qu'eux. Maintenant, ils ont été se le chercher. A nous de faire pareil et d'écrire notre histoire".

"On veut la même chose, on est jalouses", s'en amuse Ian Jason, qui a savouré l'ambiance. "Le public est avec nous, on le sent clairement et ça nous donne plein de force".