Scheffler et McIlroy en 8es de finale du WGC de Match Play au Texas, Rahm éliminé

Scottie Scheffler, numéro 1 mondial et tenant du titre, ainsi que Rory McIlroy, 3e joueur du monde, se sont qualifiés pour la phase à élimination directe du Championnat du monde de Match Play, une épreuve du PGA Tour dotée de 20 millions de dollars, au contraire de l'autre cador en lice Jon Rahm (N.2), vendredi à Austin dans le Texas, Etats-Unis.

"J'essaie simplement de faire de bons coups, de continuer à bien exécuter et j'espère continuer sur cette lancée", a sobrement commenté celui qui défendra son titre au Masters d'Augusta dans deux semaines.

McIlroy, vainqueur de l'épreuve en 2015, n'avait besoin que d'un nul face à Keegan Bradley, mais il s'est imposé sans peine (3&2).

"Chaque jour qui passe me donne de plus en plus de confiance", s'est félicité le Nord-Irlandais, qui sera opposé à l'Australien Lucas Herbert (N.46).