Septième victoire de suite pour Miami, cinquième défaite consécutive de Golden State

Le Heat s'est appuyé sur Jimmy Butler, auteur de 36 points dont 11 consécutifs de son équipe en fin de troisième quart-temps. Duncan Robinson (26 points) et Bam Adebayo (20 points) ont également brillé. Miami remonte au troisième rang à l'Est avec 8 victoires et 4 défaites. Brooklyn, où Mikal Bridges a mis 23 points, est neuvième avec un bilan en équilibre (6 victoires, 6 défaites).

Privé de Stephen Curry (genou) et de Draymond Green, qui a purgé le premier de ses cinq matches de suspension pour un étranglement sur Rudy Gobert, Golden State s'est incliné 128-109 contre Oklahoma City. Malgré la prestation de Jonathan Kuminga (21 points, 6 rebonds), les Warriors ont concédé une cinquième défaite de rang qui les laisse à la huitième place de la conférence Ouest avec 6 succès et 7 revers. Shai Gilgeous-Alexander (24 points) a porté le Thunder, cinquième avec 8 victoires et 4 défaites.