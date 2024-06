Serena-Lynn Geldof s'engage avec le club espagnol de La Penya

La pivot des Belgian Cats a signé un contrat la liant au club de Liga Endesa, première division espagnole de basketball féminin, jusqu'au 30 juin 2025.

Dans sa carrière, Geldof a joué pour les Miami Hurricanes lors de son passage à l'université floridienne en NCAA (le championnat universitaire américain) avant de jouer entre 2018 et 2020 pour Basket Namur. Elle a ensuite décidé de poursuivre en Espagne en jouant un an pour Cadi La Seu (2020-2021), Campus Promete (2021-2022) et récemment de 2022 à 2024 pour Casademont Zaragoza.