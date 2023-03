Ski alpin: 87e victoire de Shiffrin, qui se détache déjà de Stenmark

Les deux légendes ne sont pas restées longtemps côte-à-côte. Vingt-quatre heures après avoir égalé le record de 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark, l'Américaine Mikaela Shiffrin a conquis un 87e succès en Coupe du monde de ski alpin samedi à Are (Suède).

Course après course, Mikaela Shiffrin, qui va fêter ses 28 ans lundi, continue d'écrire l'histoire de son sport. Après avoir dominé le géant vendredi, elle a écrasé le slalom samedi et montre que la marque historique du Suédois, qui avait tenu 34 ans, n'était qu'une étape dans sa fantastique carrière.

L'Américaine a devancé la Suissesse Wendy Holdener (à 92/100) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (à 95/100) pour décrocher une 13e victoire cet hiver en Coupe du monde.

"C'est difficile de comprendre ce record. Mon frère et ma belle-sœur sont là, ils m'ont fait la surprise. C'est super spécial pour moi. C'était super de skier cette deuxième manche en étant en tête, il fallait être à la fois intelligente et rapide. J'ai fait exactement ce que j'ai voulu aujourd'hui", a déclaré Shiffrin au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).